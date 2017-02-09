12K Çözünürlük Destekleyen Project Cars 2 Duyuruldu

Eğer teknolojik imkanların sınırlarını zorlayan bir yarış oyunu arıyorsanız Project Cars 2 beklentilerinizi karşılayabilir.

Hatırlanacağı üzere Project Cars karşılaştığımız ilk sanal gerçeklik destekli yarış oyunlarındandı. Yani oyun geliştirilirken Project Cars'ın son teknolojileri desteklemesine özen gösterilmişti. Project Cars 2'de de aynı durum söz konusu olacak. Oyunu 3 adet 4K çözünürlüklü monitörü birleştirerek toplamda 12K çözünürlük ile oynayabileceksiniz. Bu sistem size geniş bir görüş aşısı sağlayacak. Günümüzde 4K çözünürlükte oyun çalıştırabilen sistemler yavaş yavaş karşımıza çıkmaya başladı. Fakat 3 adet 4K monitör üzerinde oyun çalıştırmak sayılı sistemin gerçekleştirebileceği bir iş.

Project Cars 2, gerçekçi fizik hesaplamalarına yer verecek bir yarış simülasyonu olarak tasarlanıyor. Oyunda dünyaca ünlü otomotiv markaları tarafından üretilen 170 arabaya yer verliyor. Bu araçlarla 60 yarış pistinde yarışabileceğiz. Oyun içinde buzlı, çamurlu, ıslak ve kum zeminlerde yarışabilmemiz mümkün olacak.

Yayınlanan bu video bize oyunun grafik kalitesi ve oyunda yer verilen detaylarla ilgili ipuçları veriyor. Project Cars 2'ın 2017'nin sonlarına doğru satışa sunulacağı belirtiliyor.