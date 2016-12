10 Dakikada 100 Dos Oyunu

90'lı yıllar bilgisayarların gelişim sürecinin en hızlı gerçekleştiği yıllardı.

O dönemde her yıl yeni ve daha güçlü donanımlar tanıtılır, bilgisayarların işlem ve grafik çizim gücü kat kat artardı. Şimdi ise yeni teknolojilerin geliştirilmesi 3-4 yıllık bir süre alıyor.

90'lı yılların ortasında yayınlanan Windows 95 ile birlikte bilgisayar oyunları tarihinde yeni bir sayfa açılmıştı. 3 boyutlu grafiklere sahip olan oyunlar yaygınlaşmaya, bu oyunları daha iyi ve hızlı çalıştırabilecek güçteki donanımlar geliştirilmeye başlamıştı. Bütün bu gelişmelere rağmen Microsoft'un geliştirdiği ve Windows gibi herhangi bir grafiksel arayüze sahip olmayan MS-DOS işletim sistemi üzerinde bizde unutulmayacak anılar bırakan birbirinden eğlenceli DOS oyunları oynamıştık.

Hazırlanan bu ilginç video 10 dakika içerisine MS-DOS işletim sistemi döneminde oynayabildiğimiz 100 farklı oyunu sığdırıyor. Oyunlar arasında ilk DOOM oyunu, Wolfenstein 3D, Duke Nukem 3D, Need for Speed, Warcraft 2 ve ilk Mortal Kombat oyunu gibi farklı türdeki oyunlar bulunurken her oyundan kısa kısa görüntüler paylaşılıyor.

Eğer siz de bizim gibi 90'lı yıllarda çocukluğunuzu yaşadıysanız bu video gözlerinize bir şey kaçmasına sebep olabilir.

